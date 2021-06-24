Полузащитник Артём Симонян перешёл из «Томи» в «Нижний Новгород», сообщает «Спорт-Экспресс». Нижегородский клуб этим летом возглавил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков, который руководил «Томью» в прошлом сезоне.

Артём Симонян — воспитанник питерской школы «Смена» и играл за молодежку «Зенита». Профессиональную карьеру он начал в швейцарском «Цюрихе», позднее выступал за армянские «Алашкерт», «Арарат», «Пюник» и «Ноа». В «Томь» 26-летний хавбек перешёл в январе 2021 года. При этом в «Цюрихе» он выступал вместе с Кержаковым и завоевал Кубок Швейцарии.

В прошедшем сезоне Симонян провел 16 матчей в ФНЛ и забил 4 мяча.

«Томь» по итогам сезона не смогла сохранить место в ФНЛ и вылетела в ПФЛ. «Нижний Новгород» же, напротив, вышел в РПЛ с третьего места, поскольку ставший вторым «Оренбург» не получил лицензию.