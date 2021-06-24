72 финских болельщика, возвращавшиеся в Финляндию из Санкт-Петербурга, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает финское издание Yle. Ковид обнаружен преимущественно у молодых людей, следовавших через пограничные пункты Ваалимаа и Нуйджамаа. Результаты всех 900 проб, взятых во вторник на границе, ещё пока не готовы.

Всем фанатам рекомандовали уйти на добровольный карантин и сдать бесплатный тест через 72 часа.

Сборная Финляндии провела в Санкт-Петербуге матчи группового турнира Евро-2020 против России (0:1) и Бельгии (0:2). Финны набрали 3 очка (в стартовом туре команда одолела Данию 1:0), заняли в группе третье место и не вышли в плей-офф.