Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге откроют, как и планировали, 2 июля, сообщает ТАСС. Планы по открытию не будут изменены, несмотря на введенные в городе ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

«Зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади в соответствии с заранее утвержденным планом начнет работать с 2 июля», — заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

По его словам, максимальную численность зрителей обсудят с Роспотребнадзором.

В Петербурге в настоящее время работает фан-зона на Конюшенной площади и у спорткомплекса «Юбилейный». На Конюшенной площади может собраться до 3 тысяч зрителей, у «Юбилейного» — не более 1 тысячи.

В Санкт-Петербурге уже прошли шесть игр группового раунда Евро-2020. Впереди остался четвертьфинал, который состоится 2 июля. В нем сыграют победители матчей Франиця — Швейцария и Хорватия — Испания.