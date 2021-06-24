Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. По его словам, решение о его дальнейшей работе ещё не принято.

«Мы к этому вопросу вернемся. И как сказал Станислав Саламович Черчесов — ответственность с тренера никто не снимал. Но горячительных решений нельзя принимать. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии», — цитирует «Спорт-Экспресс» Матыцина.

По его словам, Минспорта проведёт встречу с РФС, где обсудит ситуацию с национальной командой и развитие футбола в стране в целом.

Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. На Евро-2020 национальная команда победила Финляндию (1:0) и проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв последнее место в группе. Контракт Черчесова