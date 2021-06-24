Игроки и тренеры сборной Аргентины по футболу поздравили с днём рождения капитана команды Лионеля Месси. Лидеру атак команды 24 июня исполнилось 34 года.

Судя по ролику, который Месси опубликовал в Instagram, партнеры по команде подарили ему одеколон, средства гигиены и бутылку вина.

«Спасибо за то, что устроили мне особенный день, хотя я и не нахожусь рядом с семьёй, которой мне очень не хватает», — прокомментировал видео сам Месси.

Сборная Аргентины в настоящее время принимает участие в Кубке Америки. В трёх играх группового турнира аргентинцы сыграли вничью с Чили (1:1, Месси забил единственный гол команды) и победили Уругвай и Парагвай (оба раза — 1:0), обеспечив себе досрочный выход в четвертьфинал.