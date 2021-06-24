Пятилетний хаски по кличке Лео предсказывает результаты матчей чемпионата Европы по футболу, сообщает канал «Санкт-Петербург». В 80% случаев пёс оказывается прав.

Впервые в роли оракула Лео попробовал себя на чемпионате мира 2018 года. На его первом предсказании присутствовали 19 тысяч зрителей.

«Мой друг заполнил заявку на конкурс, потом мне позвонили и сказали, что мы выиграли. В этом году нас снова позвали», — рассказала хозяйка пса Мария Захарова.

Сейчас Лео предсказывает исходы матчей Евро-2020. Перед игрой Португалии и Германии он спрогнозировал победу первых, но ошибся. 19 июня Германия выиграла со счетом 4:2.

Хаски ездит в детские дома и бегает в упряжке в Карелии. Болельщики могут сфотографироваться с ним в фан-зоне.