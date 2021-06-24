Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах клуба. По его словам, «подушка безопасности» у клуба есть, и он уже примерно полтора года живёт в подобных условиях.

«Полтора года назад был урезан бюджет. И все время мы в этом урезанном бюджете находимся, — цитирует «Спорт-Экспресс» Газизова. — Мы живем на свои деньги. Вначале бюджет был урезан на 50%. Сейчас — абсолютно ноль. Мы не первый год в РПЛ. Наш клуб заточен на зарабатывание, чтобы создавать себе определенную подушку».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в чемпионате России и избежала стыковых матчей, поскольку их отменили из-за проблем с лицензированием клубов ФНЛ.