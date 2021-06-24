Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира на Мальорке. В игре 1/2 финала первая ракетка турнира обыграл пятого «сеяного» Каспера Рууда — 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 17 минут, Медведев 8 раз подавал навылет против двух эйсов у соперника и допустил две двойные ошибки, в то время как Рууд пять раз ошибался дважды.

Медведев пять раз взял подачи Рууда, проиграв свою лишь один раз во втором сете.

В полуфинале второй номер рейтинга ATP встретится с Пабло Карреньо-Бустой из Испании, который получил четвёртый номер «посева». Карреньо-Буста в четвертьфинале обыграл австралийца Джордана Томпсона — 6:4, 6:4.

Медведев начал выступление на турнире со второго круга, где за 1 час 24 минуты обыграл Корентена Муте из Франции — 6:4, 6:2.

Турнир ATP Mallorca Championships проходит на травяных кортах. Призовой фонд его составляет 720 тысяч евро.

Это первый розыгрыш турнира в мужском разряде. С 2016 по 2019 год соревнования на Мальорке проводились среди женщин.