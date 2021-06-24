Российский легкоатлет Сергей Шубенков вышел в финал забега на коронные 110 м с барьерами на чемпионате России в Чебоксарах. 30-летний бегун в полуфинале преодолел дистанцию за 13,24 секунды. Это лучший результат сезона в Европе: Шубенков на 0,01 секунды превзошёл результат британца Эндрю Поцци.

Лучший результат сезона в мире установил Омар Маклеод из Ямайки — 13,01.

Финал чемпионата России в беге на 110 м с барьерами пройдёт в четверг.

22 июня AIU (Независимый антикоррупционный орган в лёгкой атлетике) снял с Шубенкова все обвинения в нарушении антидопинговых правил. Сейчас спортсмен будет пытаться получить от World Athletics нейтральный статус ради участия в Олимпиаде-2020.