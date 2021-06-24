Сборная России бесславно завершила выступление на чемпионате Европы по футболу, разгромно проиграв два из трёх матчей. Костяк национальной команды составили футболисты российской премьер-лиги. Однако нашу страну на турнире представляли не только Дзюба и компания. В заявки 23 участников Евро-2020 вошли десять представителей российской премьер-лиги. Кто-то сыграл важную роль для своей команды, а кто-то вообще не появлялся на поле. Предлагаем вашему вниманию топ легионеров российской премьер-лиги на Евро-2020 по итогам группового раунда.

10. Джордан Ларссон (Швеция, «Спартак»). 0 матчей

Сын легендарного Хенрика Ларссона с ходу стал одним из лидеров «Спартака». А вот в сборной ему еще трудиться и трудиться, чтобы достичь высот прославленного отца. На Евро-2020 Джордан Ларссон пока что попал в заявку только на один матч и даже в нём остался в запасе.

9. Гжегож Крыховяк (Польша, «Локомотив»). 2 матча, 138 минут, 2 предупреждения, 1 удаление

Сборная Польши на Евро-2020 стала одним сплошным разочарованием, за исключением Роберта Левандовски, который забил три из четырёх мячей команды и в одиночку едва не вытащил поляков в плей-офф. Одним из главных неудачников сборной стал хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Он считался одним из лидеров команды, но уже в первой игре против Словакии подвёл партнёров, схлопотав две жёлтых карточки. Через 7 минут после его удаления словаки провели победный мяч и почти сразу же лишили поляков шансов на плей-офф.

8. Квинси Промес (Нидерланды, «Спартак»). 1 матч, 25 минут

Ещё один лидер «Спартака», который, как и Ларссон, показывает свою звёздность лишь на фоне красно-белых партнёров. Среди оранжевых партнёров Промес теряется. На Евро-2020 он вышел только на 25 минут в ничего не решавшем матче с Северной Македонией, когда счёт уже был 3:0.

7. Маркус Берг (Швеция, «Краснодар»). 3 матча, 154 минуты

34-летний Берг, который этим летом покидает «Краснодар», должен был стать основной ударной силой сборной Швеции на этом Евро и даже выходил в стартовом составе в двух первых играх. Но матч с Испанией форвард провалил: упустил несколько моментов, включая промах по пустым воротам. После игры фанаты устроили Бергу в соцсетях настоящую травлю, добравшись даже до его близких. Тем не менее, форвард вышел и в двух следующих играх, правда, забить до сих пор так и не смог. А Федерация футбола Швеции даже заявила в полицию в связи с кибербуллингом игрока.

6. Алекс Крал (Чехия, «Спартак»). 3 матча, 121 минута

Нынешняя сборная Чехии, конечно, далека по составу от топовой команды середины девяностых-начала нулевых, но на чемпионате Европы уже преподнесла несколько сюрпризов. Крал вышел в стартовом составе в первой игре с Шотландией, а в двух оставшихся матчах усиливал команду в середине второго тайма.

5. Мачей Рыбус (Польша, «Локомотив»). 1 матч, 73 минуты, 1 голевой пас

Рыбус – один из немногих игроков сборной Польши, к которому не может быть особых претензий по итогам Евро. Защитник «Локо» неплохо провёл 73 минуты в игре со Словакией: достойно противостоял Петеру Пекарику, а в эпизоде с голом эффектно обыграл соперника в штрафной и отдал точный пас на Кароля Линетти. Но тренерский штаб сборной больше не доверял железнодорожнику, и две следующие игры Рыбус просидел в запасе.

4. Деян Ловрен (Хорватия, «Зенит»). 2 матча, 180 минут, 2 предупреждения

Единственный иностранный игрок «Зенита» на Евро-2020 выступает противоречиво. С одной стороны, Ловрен провёл обе игры, в которых хорваты набирали очки (1:1 с Чехией, 3:1 с Шотландией). Но с другой – в обоих матчах получал по жёлтой карточке уже в середине первого тайма. Из-за этого Ловрен не поможет хорватам в 1/8 финала против Испании, и эта игра для финалистов ЧМ-2018 вполне может стать последней на турнире.

Стартовую игру с Англией (0:1) Ловрен пропустил, не успев восстановиться из-за травмы.

3. Кристофер Ольссон (Швеция, «Краснодар»). 3 матча, 236 минут, 1 предупреждение

Центральный хавбек «Краснодара» трижды выходил в стартовом составе сборной Швеции, и помог ей уверенно выиграть свою подгруппу. Ключевую роль не сыграл, но и погоды не испортил. Две из трёх игр Ольссон провёл почти полностью, а в игре со Словакией был заменён в середине второг тайма после жёлтой карточки. Скорее всего, Ольссона стоит ждать в стартовом составе и в матче 1/8 финала с Украиной

2. Виктор Классон (Швеция, «Краснодар»). 3 матча, 62 минуты, 1 гол

Классон, в отличие от одноклубника Ольссона, не входит в основную обойму сборной Швеции. Однако за час игрового времени он уже успел отметиться голом. Да не простым, а решающим, на 94-й минуте в матче с Польшей. Мяч принёс шведам первое место в группе и Украину в 1/8 финала вместо Хорватии. Скорее всего, в «дерби» жёлто-синих сборных Классон снова выйдет на замену.

Забавно кстати, что из десяти легионеров РПЛ сразу шестеро выступали в группе E: четыре шведа и два поляка.

1. Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА). 3 матча, 125 минут, 1 гол

Лидер ЦСКА в первых двух играх сборной Хорватии выходил на замены на 21 и 29 минут. В решающей игре с Шотландией тренерский штаб решил, что нужно что-то срочно менять и выпустил Влашича в стартовом составе. Хавбеку понадобилось всего 17 минут, чтобы забить свой первый гол на этом Евро. Во многом благодаря активной игре Влашича Хорватия одержала победу в ключевом матче и продралась в плей-офф, где её ждёт непростой поединок с Испанией.

В целом российские легионеры на Евро пока не могут похвастаться выдающимися результатами. Либо сборные их не особо блистают, либо сами они не являются ключевыми игроками команд. Однако восемь из десяти продолжают борьбу на турнире. Шведам Ларссону, Бергу, Ольссону и Классону предстоит матч с Украиной, хорваты Ловрен и Влашич встретятся с Испанией, а спартаковские чех Крал и голландец Промес сойдутся в очной дуэли (если, конечно, выйдут на поле).

Игры 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня.