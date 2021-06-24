Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил о снятии с Уимблдонского турнира-2020. Пятая ракетка мира ранее снялся турнира на Мальорке из-за травмы запястья. Медицинское обследование в Барселоне выявило, что он не успеет восстановиться в течение ближайших недель.

«Я сделаю всё, что говорят врачи, чтобы поскорее восстановиться, — написал Тим в Инстаграме. — Жаль, что я пропущу три турнира в моем календаре: Уимблдон, Гамбург и Гштаад. Эти турниры очень важны для меня. Я благодарен болельщикам в этот трудный момент за поддержку».

Ранее Тим объявил, что не выступит на Олимпиаде в Токио. От участия в Уимблдоне и Олимпийских играх также отказался третий номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль.