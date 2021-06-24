Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в британском Истбурне. В игре 1/4 финала 34-я ракетка мира проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко — 6:1, 5:7, 2:6.

Матч длился 1 час 48 минут. Касаткиной удалось сделать шесть подач навылет, Остапенко не сделала ни одного эйса. При этом у россиянки было четыре двойных ошибки против двух у соперницы.

Остапенко проиграла шесть своих подач, четыре из них — в первом сете. У соперницы латвийская теннисистка взяла 5 подач.

В полуфинале Остапенко встретится с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Севастовой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

В другом полуфинале итальянка Камила Джорджи сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.