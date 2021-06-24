Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поддержал решение УЕФА отменить правило выездного гола. Со следующего сезона данное правило не будет действовать: при ничейном результате по итогам двух матчей будет назначено дополнительное время, а затем серия пенальти.

«Наверное, все правильно и справедливо, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Сёмина. — Я не думаю, что это убьет зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Всегда происходят определенные изменения. Все это касается и нас всех».

Об отмене выездного гола было объявлено 24 июня на официальном сайте УЕФА.