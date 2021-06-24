В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвящённая окончанию группового турнира Евро-2020, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира. В ней приняли участие гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и министр спорта РФ Олег Матыцин по видеосвязи.

Санкт-Петербург принял шесть матчей группового этапа чемпионата Европы. На «Газпром Арене» побывало в общей сложности 107 тысяч болельщиков. Самая высокая посещаемость была зафиксирована на игре Россия — Бельгия (0:3). На неё пришли 26 264 зрителя.

Фан-зоны Петербурга приняли у себя порядка 170 тысяч фанатов.

«Прекрасно сработала электронная билетная система. С высокой нагрузкой справился стадион, на поле которого за 10 дней прошло 6 матчей, — отметил Сорокин. — Продолжаем соблюдать все антиковидные меры, проводим регулярные тестирования сотрудников: на сегодняшний день сделано около 18 тысяч тестов».

Также Сорокин подчеркнул, что город готов к проведению последнего седьмого матча — встречи 1/4 финала, которая пройдёт 2 июля. В ней встретятся победители матчей Франция – Швейцария и Испания – Хорватия.