Шесть болельщиков сборной Франции попали в нелепую ситуацию на проходящем в эти дни чемпионате Европы-2020, сообщает Jurnalul National. Фанаты приобрели билеты на второй матч группового турнира Евро-2020 между Францией и Венгрией. Однако вместо венгерской столицы Будапешт, где 19 июня состоялась игра, они полетели в Бухарест — столицу Румынии.

Рядом с аэропортом болельщики пообщались с украинскими фанатами, которые приехали на матч своей сборной против Австрии. Поначалу французы приняли украинцев за поклонников сборной Венгрии. А когда они поняли, что прибыли не в тот город, времени преодолеть 800 километров уже не оставалось. В итоге фанаты остались в Бухаресте и посмотрели игру по телевизору. Кроме того, они задержались в Румынии и также посмотрели игру французов с португальцами.

Болельщики решили остаться в Бухаресте, чтобы посетить игру своей сборной в плей-офф, и Франция их не подвела: чемпионы мира заняли первое место в группе смерти и попали в 1/8 финала на Швейцарию, причем игра состоится 28 июня как раз в Бухаресте.

Это не первый случай, когда фанаты приезжают на матчи не в те города. Более того, похожая ситуация с Бухарестом и Будапештом произошла в 2012 году, когда болельщики «Атлетика» прибыли в Венгрию на финал Лиги Европы, в то время, как матч проходил в Румынии.