Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал об ограничениях на посещение матчей чемпионата России против местных «Краснодара» и «Сочи». По его словам, футболисты смогут приехать на игры только с сертификатами о вакцинации.

«Вакцинироваться действительно важно, — приводит «РБ-Спорт» слова заместителя губернатора Андрея Коробку. — Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров. Легионеры могут привиться не обязательно российскими препаратами, есть же и другие, международные — тот же Pfizer. Хотя у нас есть рекомендации вакцинироваться зарегистрированными в России вакцинами».

Коробка отметил, что исключений для профессиональных атлетов делаться не будет.

По предварительному календарю РПЛ «Краснодар» проведёт первый домашний матч сезона-2021/22 1 августа с «Химками», а «Сочи» примет дома «Урал» 8 августа.