Капитан сборной Финляндии по футболу Тим Спарв поделился впечатлениями от выступления команды на чемпионате Европы-2020. Финны обыграли Данию со счетом 1:0, затем уступили России (0:1) и Бельгии (0:2).

«Я очень горжусь нашим выступлением и тем, как мы представили Финляндию на чемпионате Европы, — цитирует Yle Спарва. — У нас был шанс пройти дальше, и это очень раздражает. Надеюсь, наши молодые игроки получат дополнительную мотивацию, которая поможет им в будущем.

В игре с Россией у нас были шансы. Мы должны были брать хотя бы одно очко в этой игре, а то и три».

Финляндия с тремя очками финишировала третьей в группе и не пробилась в плей-офф, заняв пятое место в сводной таблице третьих мест. Напомним, что Россия стала в квартете последней.