Российская теннисистка Анна Калинская прошла в основную сетку Уимблдонского турнира-2021. В финале квалификации она в трёх сетах вырвала верх у австралийки Присциллы Хон — 7:5, 1:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Калинская четыре раза подавала навылет против семи эйсов у Хон. Российская теннисистка допустила четыре двойных ошибки, Хон — пять.

В первом сете соперницы сделали в общей сложности семь брейков. Всего Калинской удалось семь раз взять подачу соперницы, Хон выигрывала подачу россиянки также семь раз.

В основную сетку «Уимблдона» из квалификации пробьётся ещё одна россиянка. Она определится в матче между Виталией Дьяченко и Ангелиной Калининой, которые встретятся 25 июня. В тот же день состоится жеребьёвка основной сетки.