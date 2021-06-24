Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий прокомментировал историю после вылета сборной России с Евро-2016. Тогда он входил в состав национальной команды, которая набрала 1 очко в трёх матчах и не вышла в плей-офф. По словам тогдашнего главного тренера сборной Леонида Слуцкого, после поражения в решающем матче от Уэльса (0:3) игроки подошли к нему и сказали: «Мы говно».

«Когда ты проигрываешь, ты должен иногда говорить себе правду. Должен понимать, что ты делаешь и где ты находишься, — цитирует «Спорт-Экспресс» Березуцкого. — Для меня это нормально. Мы выступили на турнире плохо, значит, в тот момент мы были говном. Мы — говно. Мы плохо прошли тот путь, мы играли говняно. Все просто и лаконично».

На Евро-2020 Россия также заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.