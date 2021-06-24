«Крылья Советов» обыграли сербский клуб «Пролетер» на сборах в контрольном матче со счётом 3:1.

В составе самарцев отличились Роман Ежов, Дмитрий Ефремов, а третий мяч провёл 16-летний форвард Сергей Пиняев.

Воспитанник «Чертаново» Пиняев покинул московский клуб по итогам сезона и отправился в «Крылья Советов» на просмотр.

Пиняев дебютировал во взрослом футболе в возрасте 15 лет 1 августа 2020 года против «Спартака-2» (1:2). В своей третьей игре в ФНЛ против «Иртыша» (2:1) он отметился дебютным голом. Всего в ФНЛ форвард провел 30 матчей и забил 2 мяча.

До дебюта в ФНЛ Пиняев дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/21 заняли первое место в ФНЛ и вернулись в РПЛ.