«Зенит» за последние годы может похвастаться немалым количеством ярких «сборников» — как россиян, так и легионеров. На проходящий в эти дни чемпионат Европы съездили шесть действуюших футболистов сине-бело-голубых, из них пять представляли Россию и ещё один – Хорватию. Ещё пять игроков выступали в «Зените» в предыдущие годы. Предлагаем вашему вниманию рейтинг всех зенитовцев на Евро: от худшего к лучшему.

10-11. Алексей Ионов (Россия, в «Зените» с 2007 по 2011). 0 матчей

10-11. Антон Заболотный (Россия, в «Зените» с 2018 по 2019). 0 матчей

Станислав Черчесов в последние годы часто делал ставку на фланге атаки на Алексея Ионова, а Антона Заболотного выпускал со скамейки. Но на Евро оба экс-зенитовца просидели в запасе и оказались причастны к очередному провалу достаточно опосредованно.

9. Юрий Жирков (Россия, в «Зените» с 2016 года). 1 матч, 42 минуты

Перед Евро-2020 Черчесов уверял: почти 38-летний Жирков «готов сыграть во всех трёх матчах группового турнира». На деле Жирков с истекающим контрактом вышел на одну игру с Бельгией и был заменён из-за травмы ещё до перерыва. Скорее всего, это была последняя игра ветерана за сборную.

8. Магомед Оздоев (Россия, в «Зените» с 2018 года). 3 матча, 210 минут, 1 предупреждение

Оздоев играл на этом Евро на позиции опорника и с задачами явно не справился. Во всех трёх матчах он выглядел инертно, проигрывал центр и не был связующим звеном между обороной и атакой. Вместе с Зобниным Оздоев допустил несколько ключевых ошибок в центре поля.

7. Томаш Губочан (Словакия, в «Зените» с 2008 по 2016). 3 матча, 263 минуты, 1 предупреждение

Ветеран Губочан уже торжественно уходил из сборной в 2019 году и даже провёл за неё прощальный матч. Но всё-таки ради Евро вернулся помочь Словакии. И поначалу даже неплохо справлялся, особенно для 35-летнего игрока из чемпионата Кипра. Однако матч с Испанией всё испортил. Подопечные Луиса Энрике разнесли словаков, одержав пока самую крупную победу на Евро-2020 (5:0). Губочан был в числе «пострадавших».

6. Роберт Мак (Словакия, в «Зените» с 2016 по 2019*). 3 матча, 230 минут

* — с перерывом

В первой игре с Польшей Мак был одним из лучших игроков сборной Словакии. Именно после его удара был забит первый мяч, записанный как автогол Щенсны. После этого, правда, хавбек провёл не самый удачный матч со Швецией, ну а про Испанию мы уже писали выше.

5. Артём Дзюба (Россия, в «Зените» с 2015* года). 3 матча, 264 минуты, 1 гол, 1 голевой пас

* — с перерывом

Капитан сборной России остаётся пока единственным зенитовцем – бывшим или действующим – кому удалось забить на этом Евро. Правда, случилось это с пенальти в матче с Данией и не дало ничего кроме нескольких минут надежды. Увы, тактика Черчесова «забрось вперёд, там Дзюба разберётся» оказалась единственной за весь турнир и своих плодов не принесла. А в игре с Финляндией Дзюба ещё и оскандалился с капитанской повязкой. Позднее объясняли, что он якобы забрал повязку, чтобы вручить её болельщице, но непонятно, зачем тогда он обратно её надел?

Кстати, забавно, что по итогам группового этапа Дзюба вошёл в сотню лучших игроков по средней оценке за матч. Но от капитана явно ждали большего.

4. Вячеслав Караваев (Россия, в «Зените» с 2019 года). 3 матча, 137 минут

Караваев ехал на Евро-2020 как универсал, способный закрыть обе бровки. Сперва казался очевидным его выход на левом фланге в игре с Бельгией, но Черчесов предпочёл Жиркова. После травмы последнего и экстренного выхода Караваева казалось, что с финнами он точно сыграет с первых минут. Но Караваев снова выходил в экстренном порядке, меняя уже травмированного Фернандеса. Ну и с Данией Караваев менял не до конца готового Кудряшова. Каких-то грубых ошибок за отведённое время защитник не совершил (их хватало кому совершать), но и ничего сверхъестественного не показал.

3. Далер Кузяев (Россия, в «Зените» с 2017 года). 3 матча, 184 минуты

На ЧМ-2018 в качестве основного игрока сборной ехал Алан Дзагоев. Однако уже в стартовой игре с Саудовской Аравией он получил травму, и его пришлось менять на Дениса Черышева. В результате последний стал лучшим бомбардиром сборной на том турнире. На Евро-2020 произошла обратная ситуация: Черышев сломался в первой же игре, и его пришлось менять на Кузяева. В результате Далер, правда, не стал главным героем сборной, но по крайней мере вошёл в число игроков, за игру которых было не так стыдно. К тому же хавбек проявил гибкость и универсализм, сыграв в оставшихся матчах на осиротевшем левом фланге обороны. При этом по итогам группового турнира Кузяев вошёл в десятку лучших по количеству успешных попыток дриблинга (7). Слабое утешение, но хоть что-то.

2. Деян Ловрен (Хорватия, в «Зените» с 2020 года). 2 матча, 180 минут, 2 предупреждения

Подробно об игре Ловрена мы писали в обзоре всех российских легионеров на Евро-2020, можете прочитать по ссылке. Если вкратце: защитник провёл две игры на нормальном уровне, но дважды получил карточки и теперь пропустит матч 1/8 финала против Испании.

1. Аксель Витсель (Бельгия, в «Зените» с 2012 по 2016). 2 матча, 122 минуты

В нашем рейтинге Витсель стал одним из аутсайдеров по количеству игрового времени (меньше провели только Жирков и просидевшие в запасе Заболотный с Ионовым). Однако на то были объективные причины: из-за травмы хавбек дортмундской «Боруссии» не играл с января. Но вернулись Витсель и ещё один травмированный полузащитник Кевин де Брёйне в самый ответственный момент: в ключевом матче с Данией. Де Брёйне вышел на поле во втором тайме при счете 0:1 и сделал оба гола бельгийцев: сперва отдал пас, затем забил сам. Витсель усилил среднюю линию, когда на табло горел ничейный результат (1:1) и также принял активное участие в победе команды. В третьем туре с Финляндией ему уже было доверено провести все 90 минут. Бельгийцы выиграли группу в блестящем стиле и уже в 1/8 финала должны подтвердить свои чемпионские амбиции в игре с действующим обладателем трофея – командой Португалии. Можно практически со 100-процентной уверенностью говорить, что Витсель выйдет на поле в стартовом составе.

Как можно заметить, зенитовцы на нынешнем Евро пока не блещут. Из бывших и действующих игроков только двое продолжают борьбу за трофей. Остаётся им только пожелать удачи в играх Бельгия – Португалия (27 июня, Севилья) и Хорватия – Испания (28 июня, Копенгаген). Кстати, в случае победы хорватов Ловрен сможет сыграть 2 июля в четвертьфинале в Санкт-Петербурге.