Определились финалисты женской Лиги наций по волейболу. В первом полуфинале сборная Бразилии в четырёх сетах победила Японию: 25:15, 25:23, 29:31, 25:16.

В другом полуфинале США в трех сетах расправились с Турцией — 25:21, 25:23, 25:20.

Турция и Япония сыграют в матче за третье место, США и Бразилия встретятся в финале. Оба матча состоятся 25 июня. Игра за бронзу начнётся в 17:00 по московскому времени, финал — в 20:30.

Женская сборная России в групповом раунде заняла восьмое место с 8 победами и 7 поражениями.

Это третий розыгрыш женской Лиги наций в истории. В 2018 и 2019 году трофей выиграла команда США. В 2020-м розыгрыш турнира был отменен из-за пандемии коронавируса. В последнем на данный момент финале в 2019 году американки также встретились с бразильянками и выиграли 3:2, а в матче за бронзу Китай победил Турцию (3:1).