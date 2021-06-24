Российский легкоатлет Сергей Шубенков объявил о бойкоте телеканала «Матч ТВ». По словам чемпиона мира-2015 в беге на 110 м с барьерами, связано это с тем, что на сайте канала всё ещё находится новость о том, что он якобы попался на фуросемиде.

«Не буду общаться, как минимум, до тех пор, пока они не уберут новость про фуросемид, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Шубенкова. — Я и сам говорил, что это неправда, уже и официальное решение известно. А утром захожу к ним на сайт — до сих пор висит. Ну, как так? Это, по меньшей мере, некрасиво».

В январе появилась информация, что Шубенков сдал положительный допинг-тест. В прессе сообщалось, что запрещенным препаратом был фуросемид, однако сам Шубенков отрицал это. 22 июня он был полностью оправдан по делу о допинге.

Сегодня, 24 июня, Шубенков выиграл полуфинал чемпионата России на коронной дистанции 110 м с барьерами, показав лучший результат сезона в Европе (30,24).