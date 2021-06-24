Две команды с российскими вратарями продолжают битву за место в финале Кубка Стэнли, Артём Дзюба и Далер Кузяев попадают в сотню лучших игроков Евро-2020, УЕФА отменяет правило выездного гола, Даниил Медведев выходит в полуфинал турнира на Мальорке. Самые интересные новости спорта 24 июня – в дайджесте Nevasport.

«Айлендерс» обыграли «Тампу», в серии 1/2 финала Кубка Стэнли будет седьмой матч

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли в сезне-2020/21. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал в этом матче 22 сейва, его визави из «Тампы» Андрей Василевский спасал ворота своей команды 25 раз. Нападающий Никита Кучеров провёл на льду в этой игре меньше минуты и получил травму, из-за которой он не сумел продолжить встречу. Седьмой матч в этой серии состоится 26 июня.

Бразилия выиграла у Колумбии на Кубке Америки, победный гол — на 10-й добавленной минуте

Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Колумбии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу 2021. Игра прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев. На 10-й добавленной ко второму тайму минуте Бразилия вырвала победу: отличился Каземиро с передачи Неймара.

В Токио второй участник Олимпиады сдал положительный тест на коронавирус

На Олимпийских играх в Токио был выявлен второй случай заражения коронавирусом среди участников соревнований. Ещё один положительный тест на коронавирус сдал представитель сборной Уганды: команда заранее прилетела в Токио почти за месяц до старта соревнований.

Дзюба и Кузяев заняли место в топ-100 лучших игроков Евро по средней оценке за матч

Российские футболисты Артем Дзюба и Далер Кузяев вошли в топ-100 футболистов группового этапа Евро-2020 по средней оценке за матч на портале футбольной статистике WhoScored. По данным портала, лучшим футболистом стал полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его средняя оценка за матч — 8,84. Артем Дзюба расположился на 84-й позиции в рейтинге со средней оценкой 6,93, а Далер Кузяев — на 91-м месте (6,90).

Фан-зона Евро-2020 на Дворцовой площади откроется 2 июля

Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге откроют, как и планировали, 2 июля. Планы по открытию не будут изменены, несмотря на введенные в городе ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

УЕФА отменил правило выездного гола

УЕФА на официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола. Оно перестанет действовать на все турниры под эгидой организации со следующего сезона, включая еврокубки, игры сборных, молодёжные, юношеские и женские турниры.

Медведев вышел в полуфинал турнира на Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира на Мальорке. В игре 1/2 финала первая ракетка турнира обыграл пятого «сеяного» Каспера Рууда — 7:5, 6:1. В полуфинале второй номер рейтинга ATP встретится с Пабло Карреньо-Бустой из Испании, который получил четвёртый номер «посева».

США и Бразилия вышли в финал женской волейбольной Лиги наций

Определились финалисты женской Лиги наций по волейболу. В первом полуфинале сборная Бразилии в четырёх сетах победила Японию: 25:15, 25:23, 29:31, 25:16. В другом полуфинале США в трех сетах расправились с Турцией — 25:21, 25:23, 25:20.