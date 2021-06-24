Стал известен тренерский штаб «СКА-1946» на сезон-2021/22, сообщает официальный сайт клуба. Команду в новом сезоне возглавит Дмитрий Вершинин. В его штаб в качестве ассистентов войдут Владимир Потапов, Антон Кадейкин и Андрей Киселёв. Андрей Комиссаров будет работать с вратарями, Илья Гребенников — тренер по физподготовке.

Потапов будет отвечать за работу с нападающими, а Киселёв — с защитниками.

С декабря 2019 года петербургский клуб МХЛ возглавлял Альберт Лещёв. В сезоне-2020/21 «СКА-1946» дошёл до 1/4 финала Кубка Харламова, где уступил «Локо» (1-3). Вершинин ассистировал Лещёву с января 2021 года.

Летом 2020 года Вершинин возглавил “СКА-Варягов”; до этого в качестве тренера работал в командах “Кристалл” (Электросталь), “Дизель” (Пенза), “Химик” (Воскресенск) и “Красная Армия” (Москва).

За свою историю «СКА-1946» дважды выходил в финал плей-офф МХЛ. В 2015 году армейцы уступили «Чайке» (1-4), а в 2018-м — «Локо» (2-4).