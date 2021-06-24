Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу не повлияло на рост заражений коронавирусной инфекцией.

По словам главы города, на футбол в Петербург приехали всего 5000 человек. При этом все они предоставили необходимые справки в аэропорту. А практически весь обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры заранее привились.

«Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях», — приводит 78.ru слова Беглова.

Также губернатор отметил, что аналогичная ситуация была и с ПМЭФ: по его словам, все принятые меры сработали и ни один участник форума не заболел.

Напомним, что в Санкт-Петербурге уже состоялись шесть игр группового раунда Евро-2020: в группе B Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), в группе E Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0), Швеция — Польша (3:2).

Игры группы E должны были пройти в Дублине, но были перенесены из-за невозможности правительства Ирландии гарантировать допуск зрителей на трибуны.

Также в Санкт-Петербурге 2 июля состоится четвертьфинальная игра Евро-2020.

Последние два дня в Петербурге фиксируются рекорды по смертности от коронавируса: 93 человека 23 июня и 99 — 24 июня.