Российский легкоатлет Сергей Шубенков дал понять, что старается не думать о получении нейтрального статуса. 22 июня бегун был оправдан по делу о положительной допинг-пробе. Существует вероятность, что он не успеет получить разрешение от World Athletics до Олимпиады в Токио.

«Если будет статус, то собираюсь, пару стартов сделаю, — цитирует «Матч ТВ» Шубенкова. — О самом статусе, честно, вообще стараюсь не думать»

Также Шубенков заявил, что не верит, что World Athletics не даст ему нейтральный статус.

«Это уже будет совсем некрасиво с их стороны. Они же сами признали, что все нормально, что я не виноват, а затем так подленько… — добавил легкоатлет. — Я ничего загадывать не хочу, все может повернуться самым разным образом, как показывает практика. Но это было бы совсем некрасиво».

Сегодня, 24 июня, Шубенков выиграл полуфинальный забег на чемпионате России на коронной дистанции 110 м с барьерами с лучшим результатом сезона в Европе (13,24). Позднее он стал чемпионом страны с результатом 13,37.