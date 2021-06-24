Легкоатлет Сергей Шубенков стал чемпионом России. В финале соревнований в Чебоксарах он преодолел коронную дистанцию — 110-метровку с барьерами — за 13,37 секунды. Вторым стал Константин Шабанов (13,90), третьим — Филипп Шабанов (13,96).

В полуфинальном забеге Шубенков показал лучший результат сезона в Европе — 13,24.

22 июня Шубенков был полностью оправдан по делу о положительной допинг-пробе. Он доказал, что запрещённый препарат попал ему в организм в виде микроскопических частиц, когда он измельчал таблетку для трёхмесячного сына. Сейчас легкоатлет подал заявку в World Athletics для получения нейтрального статуса.