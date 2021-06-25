Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новой фотографией.

В сториз своего «Инстаграма» девушка опубликовала снимок, на котором позирует в откровенном длинном платье и шляпе.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.

Севастьянова выросла в Москве, но родилась в Киеве, где на тот момент её родители были в командировке. По результатам опроса жителей 9 стран СНГ, проведенного фондом «Интеграция» и мониторинговым агентством NewsEffector, Каролина признана самой красивой спортсменкой стран СНГ на Играх в Лондоне.