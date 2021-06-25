«Монреаль Канадиенс» стал первым финалистом Кубка Стэнли, пробившись в решающую стадию плей-офф впервые с 1993 года.

Болельщики бурно отпраздновали успех команды. Отмечая радостное событие, они прыгали на козырьках магазинов, залезали на фонарные столбы и остановки, а также перевернули и помяли полицейский автомобиль. Чтобы остановить беспредел, полиции Монреаля пришлось применить слезоточивый газ.

Из-за того, что фанаты создали небезопасную ситуацию в районе «Белл-Арену», болельщикам, смотревшим игру с трибун, было запрещено покидать стадион.

Напомним, «Монреаль» со счетом 4-2 выиграл полуфинальную серию у «Голден Найтс». Решающий матч завершился со счетом 3:2 в овертайме.