Московский «Спартак» отправился в Австрию на первый предсезонный сбор. Главный тренер команды Руй Витория выбрал 25 игроков, в число которых не вошли выступавшие на Евро-2020 Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

В рамках тренировочного сбора красно-белые проведут три товарищеских матча. Их первым соперником станет азербайджанский «Нефтчи», который впервые с 2013 года выиграл национальный чемпионат и попал в квалификацию Лиги чемпионов. Игра состоится 29 июня и начнется в 18:30 мск.

Затем, 2 июля (18:30 мск) «Спартак» встретится с клубом «Браво» из Любляны, занявшим пятое место в чемпионате Словении. Завершать сбор будет контрольный матч с Хорватским «Шибеником», запланированный на 5 июля (14:00 мск).

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице, уступив лишь «Зениту».