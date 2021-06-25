Как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2020/21. Первый финалист турнира уже известен: им стал «Монреаль Канадиенс», обыгравший «Вегас» со счетом 4-2 в серии.

За «Канадиенс» выступает российский защитник Александр Романов, отыгравший 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и два — в Кубке Стэнли. Если «Монреаль» победит в финале, имея россиянина будет нанесено на трофей, так как он сыграл больше 50% матчей в регулярке.

Вторым финалистом Кубка Стэнли будет либо «Тампа-Бэй Лайтнинг», либо «Нью-Йорк Айлендерс», у которых сейчас равный счет в серии — 3-3. За «Тампу» выступают три россиянина: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. В «Айлендерс» играют российские вратари Семен Варламов и Илья Сорокин.