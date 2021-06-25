Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поддержал главного тренера Станислава Черчесова после вылета команды с Евро-2020.

По словам футболиста, тренерский штаб сделал всё возможное для успешного выступления команды, однако на поле выходят не тренеры, а игроки. Кудряшов подчеркнул, что в провальном выступлении виноваты именно футболисты.

«Должен ли Черчесов остаться? Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока. Тренер может сказать и объяснить все, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, может быть, они не хотят, тут тренер может что-то сделать?» — приводит слова Кудряшова «Комсомольская правда».

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная России крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). Заняв четвертое место в группе В, команда Черчесова не пробилась в плей-офф турнира.

После этого в СМИ появились слухи об отставке главного тренера, однако сам Черчесов не собирается покидать команду и намерен продолжить подготовку к ЧМ-2022.