Если бы Ганс-Христиан Андерсен жил в наши дни и любил хоккей, но бы написал сказку «Гадкий монреалёнок» о том, как один из середняков НХЛ в этом сезоне превратился в прекрасного лебедя.

«Монреаль» по-прежнему остаётся самым титулованным клубом лиги, но почти все его трофеи пришлись на стародавние времена — с сороковых по семидесятые. А последний раз клуб выигрывал Кубок Стэнли 28 лет назад. В сезоне-1993 «Канадиенс» в финале победили «Лос-Анджелес», за который тогда играл Уэйн Гретцки. Эта победа остается не только последней для «Монреаля», но и вообще последней для канадских клубов. Только вдумайтесь: последний Кубок Стэнли родоначальники хоккея брали в год утверждения первой российской Конституции и инаугурации 42-го президента США Билла Клинтона.

В этом сезоне ничто не предвещало конца серии. «Монреаль» средненько играл в регулярном чемпионате: клубу даже пришлось по ходу сезона экстренно менять тренера. Вместо опытного Клода Жюльена, впервые возглавившего «Канадиенс» ещё в 2003 году пришёл 47-летний Доминик Дюшарм, который самостоятельно работал только в юниорской лиге Квебека.

Можно было бы сказать, что при нём команда сразу преобразилась, но это не совсем так: «Монреаль» вышел в плей-офф со скрипом, с четвёртого места в дивизионе. Ожидалось, что «Торонто» легко вынесет его уже в первом раунде, и вот тут-то произошло преображение. Дюшарм и компания зубами вгрызлись в эту серию и смогли вытащить её после 1-3 и трёх подряд проигранных матчей с общим счётом 2-11. После этого «Канадиенс» не оставили камня на камне от «Виннипега» и завершили канадскую часть Кубка Стэнли. Казалось, более укомплектованный «Вегас» в полуфинале поставит их на место, но и с ним «Монреаль» смог разобраться. Сегодня в шестом матче серии канадцы выиграли 3:2 и пробились в финал.

За счёт чего или, точнее, кого «Монреаль» начал блистать в этом Кубке Стэнли?

Не хочется говорить банальности, но Дюшарму достался «сплав молодости и опыта». К заслуженным ветеранам Ши Веберу, Джеффу Питри, Кори Перри добавились молодые Ник Сузуки, Коул Кофилд и Йеспери Котканиеми.

Но, конечно, главным творцом успеха стал 33-летний голкипер Кэри Прайс. Олимпийский чемпион Сочи выступает за «Монреаль» с 2007 года и в этом плей-офф демонстрирует невероятную статистику: 2,02 гола за игру и 93,4 процента отражённых бросков. Статистика даже чуть получше, чем у лучшего голкипера лиги последних лет – россиянина Андрея Василевского из «Тампы».

Отдельно стоит отметить тактику «Канадиенс», построенную на подключении защитников и длинных передачах. Синяя линия «Вегаса» стала в серии одной из зон пожара, а монреальские игроки обороны весь сезон демонстрируют впечатляющую результативность. Чтоб вы понимали: Джефф Питри набрал в регулярке и плей-офф 47 очков. Это второй результат в команде. Не среди защитников, а вообще среди всех. Больше него баллов за результативность записал только Ник Сузуки – 54 (причём он и провел на три игры больше).

Ну и разумеется, было бы неправильно говорить об успехе «Монреаля» и не упомянуть 36-летнего Кори Перри. Форвард играет в четвёртом звене и уже не может разрывать оборону соперников столь быстро и яростно, как он это делал в лучшие годы. Но на смену горячности пришла игровая мудрость. Нападающий отлично видит лёд и действует предельно грамотно позиционно. Неожиданно, но именно четвёртое звено стало ударной силой «Монреаля» в этом плей-офф. Команда и до этого сезона действовала с прицелом на пятачок, а обменяв из «Далласа» Перри, просто усовершенствовала свою тактику. Сейчас даже кажется удивительным, что в январе Перри был выставлен на драфт отказов.

При этом решающие матчи с «Вегасом» «Монреаль» проводил без главного тренера: Дюшарм сдал положительный тест на коронавирус и угодил на карантин. А это может косвенно говорить о том, что тренеру за короткий срок удалось отладить игру так, что команда справилась и под руководством ассистентов.

«Монреаль» заслуженно пробился в финал, где встретится с российским голкипером. Кто им будет, узнаем 26 июня, в седьмом матче серии «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Ворота первой защищает обладатель «Везины»-2019 Андрей Василевский, за вторую играют старожил НХЛ Семён Варламов и новичок лиги Илья Сорокин.