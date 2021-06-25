Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с каталонцами, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Действующее соглашение аргентинца с клубом истекает 30 июня 2021 года. Месси провел в «Барселоне» всю свою карьеру и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне нападающий отыграл 35 матчей в чемпионате Испании, забил 30 голов и отдал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов Месси провел шесть встреч, в которых забил пять мячей и отдал два передачи.

На данный момент Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки. В трёх играх группового турнира аргентинцы сыграли вничью с Чили (1:1, Месси забил единственный гол команды) и победили Уругвай и Парагвай (оба раза — 1:0), обеспечив себе досрочный выход в четвертьфинал.