Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на пятницу, 25 июня, зафиксированы 20 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 409 088.

За все время пандемии в России было проведено более 147,4 млн миллионов тестов. 132 064 человек скончались, 4 929 639 зараженных успешно преодолели болезнь. У 335 508 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 601 россиянина, 14 024 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 7916 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 1194 новых пациента, в Московской области — 2436, в Ленинградской — 162.