Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии.

Матч состоится в воскресенье, 27 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В роли ассистентов Карасева выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Российские арбитры отработали уже три матча на Евро-2020: на групповом этапе они судили встречи Австрия — Северная Македония (3:1), Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2).

Напомним, сборная Нидерландов с 9 очками стала победителем группы С, выиграв все три матча. Чехия набрала 4 очка и стала третьей в группе D.