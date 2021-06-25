Действующая чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп не выступит на турнире в этом году. Об этом теннисистка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«С большой грустью объявляю о своём снятии с Уимблдона в связи с тем, что я ещё не полностью восстановилась после травмы икры», — написала Халеп.

Напомним, Халеп завоевала трофей в 2019-м году, в финальном матче обыграв американку Серену Уильямс в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. В прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Матчи основной женской сетки Уимблдона-2021 будут проходить в период с 28 июня по 10 июля. Три российские теннисистки — Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина — вошли в число сеяных. Анна Калинская пробилась в основную сетку через квалификацию.