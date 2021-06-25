Нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, «быки» хотят усилить линию атаки в летнее трансферное окно и уже начали переговоры с 25-летним колумбийцем. У Борре истекает контракт с аргентинским клубом, поэтому «Краснодар» может заполучить его бесплатно, на правах свободного агента.

Однако российский клуб будет не единственным претендентом на игрока, также в его услугах заинтересован турецкий «Бешикташ».

Борре начинал карьеру в Колумбии, затем перешел в мадридский «Атлетико», из которого уходил в аренду в родной клуб и в «Вильярреал». К «Ривер Плейту» нападающий присоединился в 2017 году. В минувшем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Аргентины, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.