На чемпионате Европы по футболу сегодня, 26 июня, стартует стадия плей-офф. Открывать 1/8 финала будет противостояние сборных Уэльса и Дании, которое начнется в 19:00 по московскому времени.

Команды встретятся на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Нидерланды), обслуживать матч будет немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Россия 1».

История противостояний Дании и Уэльса насчитывает десять очных встреч. Шесть матчей завершились победой датчан, четыре раза первенствовали валлийцы.

Напомним, Уэльс вышел в плей-офф со второго места группы А, где набрал четыре очка в трех матчах. Датчане стали вторыми в группе В, имея в своем активе три балла. В решающем матче за выход в 1/8 финала сборная Дании на своем поле разгромила Россию со счетом 4:1.