Сборные Италии и Австрии по футболу поспорят за выход в четвертьфинал Евро-2020. Матч 1/8 финала состоится сегодня, 26 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Обслуживать сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тейлором.

На групповом этапе сборная Италии под руководством Роберто Манчини не потерпела ни одного поражения и стала первой в квартете А. Австрийцы вышли в плей-офф со второго места группы С, набрав шесть очков в трех матчах.

Фаворитом матча будет считаться итальянская команда, не пропустившая ни одного мяча в последних десяти встречах. Австрия же сыграет в плей-офф Евро впервые в истории.