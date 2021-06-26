В итальянском Римини на стадионе «Римини Фьера» сегодня, 26 июня, состоятся полуфинальные матчи волейбольной Лиги наций.

В 12:30 по московскому времени мужская сборная Бразилии, занявшая первое место на предварительном этапе, встретится с Францией. В 16:00 Польша сыграет с командой Словении.

Напомним, на предварительном этапе каждая команда сыграла по 15 туров. В стадию плей-офф вышли всего четыре команды, ставшие лучшими в турнирной таблице. Сборная России финишировала на пятом месте и впервые в истории не попала в полуфинал Лиги наций.

Турнир был создан в 2018-м году, но сыгран всего дважды, так как в прошлом году соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса. Оба раза золотые медали завоевали российские волейболисты.