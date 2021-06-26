Московские футбольные клубы «Динамо» и «Локомотив» проводят первый предсезонный сбор в Австрии.

Сегодня, 26 июня, бело-голубые проведут товарищеский матч с румынским «ЧФР Клуж», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Затем, в 18:30 мск, на арене «Бад-Клайнкирххайм» в одноименной местности «железнодорожники» встретятся с «Олимпией» из Любляны.

Ранее подопечные Марко Николича уже провели один контрольный матч на сборе, обыграв словацкую «Жилину» со счетом 3:2. Дубль оформил Антон Миранчук, еще один гол забил Александр Сильянов.

Для «Динамо» этот матч станет первым в рамках подготовки к новому сезону. Следующими соперниками москвичей на сборе станут чешское «Динамо Ческе-Будеёвице» (30 июня), кипрский АЕЛ (2 июля) и австрийский ЛАСК (3 июля).