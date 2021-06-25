В австрийском Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» стартовала вторая свободная практика этапа Гран-при Формулы-1. Тренировочная сессия началась в 16:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В утренней тренировке лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, со вторым результатом финишировал Пьер Гасли из «Альфа Таури», третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнули топ-5 Валттери Боттас и Юки Цунода.

Третья свободная практика состоится завтра и начнется в 13:00, затем в 16:00 стартует квалификация. Воскресная гонка также запланирована на 16:00.

Лидером личного зачета пилотов сейчас идет Ферстаппен, второе место занимает Хэмилтон. Замыкает топ-три второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес.