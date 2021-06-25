Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу российского арбитра Сергея Карасева на Евро-2020.

«Футбольный арбитр Сергей Карасёв и его бригада – лучшие на Евро! Карасёв – это Роб Хэлфорд мирового судейства, а его помощники просто Judas Priest», — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Роб Хэлфорд — британский музыкант, автор песен. Judas Priest — британская хэви-метал-группа.

Напомним, российская бригада арбитров во главе с Карасевым будет обслуживать матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Российские рефери отработали уже три матча на Евро-2020: на групповом этапе они судили встречи Австрия — Северная Македония (3:1), Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2).