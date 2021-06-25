26 июня власти Москвы снова откроют фан-зону Евро-2020 в «Лужниках», сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент спорта. В неё будут пускать болельщиков, прошедших вакцинацию от коронавируса, тех, кто уже переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону смогут только те болельщики, у которых есть защита от COVID-19, — пояснили в пресс-службе департамента. — Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев».

Наличие защиты от коронавируса должно подтверждаться специальным QR-кодом, который можно получить на специальных порталах. Также необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. 26 июня состоятся первые матчи 1/8 финала турнира. Санкт-Петербург принял шесть игр группового этапа, а 2 июля проведет четвертьфинальную встречу.