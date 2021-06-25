Казанский «Рубин» сегодня, 25 июня, приступил к вакцинации футболистов от коронавируса. Как сообщает пресс-служба клуба, все игроки основного состава будут привиты вакциной «Спутник V».

Ранее этим же препаратом были привиты представители тренерского штаба и персонал «Рубина».

Напомним, в минувшем сезоне «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка в 30 матчах.

Согласно обновленной статистике, в России сегодня зафиксированы 20 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 409 088. За все время пандемии в России было проведено более 147,4 млн миллионов тестов. 132 064 человек скончались, 4 929 639 зараженных успешно преодолели болезнь. У 335 508 россиян заболевание находится в активной стадии.