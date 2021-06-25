В итальянском Римини подходит к концу розыгрыш женской волейбольной Лиги наций. Сегодня, 25 июня, сборные США и Бразилии встретятся в финальном матче. Игра будет проходить на арене «Римини Фьера» и начнется в 20:30 по московскому времени.

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В полуфинале бразильские волейболистки в четырех партиях обыграли сборную Японии со счетом 3:1, а американки разгромили Турцию — 3:0. Проигравшие команды сегодня сразятся за бронзовые медали.

Напомним, в плей-офф Лиги наций принимают участие четыре команды, ставшие лучшими на предварительном этапе.