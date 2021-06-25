Швейцарская фигуристка Алексия Паганини побывала в Москве и посетила академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ученица «Ангелов Плющенко» Софья Сарновская опубликовала совместное фото с Паганини у себя в «Инстаграме». Ранее стало известно, что Алексия прекратила тренировки со швейцарцем Стефаном Ламбьелем и перешла к Георге Чиперу.

В мае сообщалось, что спортсменка определилась с музыкой для короткой программы сезона-2021/22. Трехкратная чемпионка Швейцарии будет выступать под «La Cumparsita» (Questo Tango) исполнительницы Milva.

В минувшем сезоне Паганини завоевала серебро турнира серии «Челленджер» в Небельхорне, а на чемпионате мира-2021 стала 25-й.