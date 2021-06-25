Российская теннисистка Варвара Дьяченко вышла в основную сетку Уимблдонского турнира-2021. В финале квалификации она в трёх сетах вырвала победу у представительницы Украины Ангелины Калининой — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Дьяченко удалось два раза подать навылет, Калинина не сделала это ни разу. На счету обеих теннисисток по семь двойных ошибок.

В первом сете соперницы сделали в общей сложности семь брейков. Всего Дьяченко шесть раз брала подачу соперницы и проиграла свою четырежды.

Ранее в основную сетку турнира пробилась другая представительница России Анна Калинская, одолевшая Присциллу Хон 7:5, 1:6, 7:5.

Всего в основной сетке Уимблдона сыграют 13 россиянок. Помимо квалифицировавшихся Дьяченко и Калинской, в их число вошли Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Елена Веснина, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Варвара Грачёва, Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова.